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"УНЛ" запідозрили в організації азартних ігор під виглядом державних лотерей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Національна поліції України відкрила кримінальне провадження проти оператора державних лотерей “УНЛ” за підозрою в ухиленні від сплати податків та організації грального бізнесу під виглядом лотерей. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, опублікованого в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

"УНЛ" запідозрили в організації азартних ігор під виглядом державних лотерей

За даними слідства, “УНЛ” міг вести незаконну діяльність, а також ухилятися від сплати податків впродовж 2 років, з 2014 по 2016 рік.

“Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000595, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.10.2015 за фактами створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Установлено, що службовими особами та засновниками Підприємства з іноземними інвестиціями „УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ“ (код ЄДРПОУ 24940541), ТОВ „ЛАКІ ЛЕНД“ (код ЄДРПОУ 38323297), ТОВ „ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ“ (код ЄДРПОУ 37047683) створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей”, — йдеться у рішенні суду.

Зауважимо, що вказана ухвала суду датована 2016 роком, однак після цього жодного рішення по вказаному кримінальному провадженні в реєстрі не опубліковано. У зв’язку з цим редакція УНН звернулась до правоохоронних органів з проханням надати інформацію щодо результатів розслідування кримінального провадження.

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