"УНЛ" заподозрили в организации азартных игр под видом лотерей

По данным следствия, "УНЛ" мог вести незаконную деятельность, а также уклоняться от уплаты налогов в течение 2 лет, с 2014 по 2016 год.

"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12015000000000595, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований 28.10.2015 по фактам создания субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Установлено, что должностными лицами и учредителями компании с иностранными инвестициями "УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (код ЕГРПОУ 24940541), ООО "ЛАКИ ЛЕНД" (код ЕГРПОУ 38323297), ООО "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ" (код ЕГРПОУ 37047683) созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей", - говорится в решении суда.

Заметим, что указанное постановление суда датировано 2016 годом, однако после этого никакого решения по указанному уголовному производству в реестре не опубликовано. В связи с этим редакция УНН обратилась в правоохранительные органы с просьбой предоставить информацию о результатах расследования уголовного производства.