"УНЛ" заподозрили в организации азартных игр под видом лотерей

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 2444 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 34125 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 6666 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 67381 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 130704 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 136021 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 144753 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157367 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166457 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139967 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
48%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 21332 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 23403 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 21402 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 24187 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 18381 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 7514 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 34236 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 207465 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 261857 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 462678 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 33640 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 33063 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 47386 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 69305 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 76356 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

"УНЛ" заподозрили в организации азартных игр под видом лотерей

Киев • УНН

 • 14877 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальная полиции Украина открыла уголовное производство против оператора государственных лотерей "УНЛ" по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева, опубликованного в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

"УНЛ" заподозрили в организации азартных игр под видом лотерей

По данным следствия, "УНЛ" мог вести незаконную деятельность, а также уклоняться от уплаты налогов в течение 2 лет, с 2014 по 2016 год.

"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12015000000000595, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований 28.10.2015 по фактам создания субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Установлено, что должностными лицами и учредителями компании с иностранными инвестициями "УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (код ЕГРПОУ 24940541), ООО "ЛАКИ ЛЕНД" (код ЕГРПОУ 38323297), ООО "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ" (код ЕГРПОУ 37047683) созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей", - говорится в решении суда.

Заметим, что указанное постановление суда датировано 2016 годом, однако после этого никакого решения по указанному уголовному производству в реестре не опубликовано. В связи с этим редакция УНН обратилась в правоохранительные органы с просьбой предоставить информацию о результатах расследования уголовного производства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26