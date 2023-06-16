Universal обмежила співпрацю з Rammstein через звинувачення соліста у зґвалтуванні

Цитата

"Ми переконані, що обов'язково потрібно повноцінне розслідування, у тому числі з боку офіційних органів", - наводить агентство DPA цитати із заяви Universal Music Entertainment. "Після того, як стало відомо про звинувачення, ми до подальшого повідомлення призупинили маркетингову та рекламну діяльність щодо записів групи", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

За останні кілька тижнів німецькі ЗМІ повідомили про кілька звернень до слідчих органів про передбачувані випадки домагань з боку Ліндеманна. Перше надійшло від однієї з шанувальниць Rammstein, яку після концерту у Вільнюсі 22 травня нібито запросили на закриту вечірку за участю фронтмена. Дівчина стверджує, що на цій вечірці їй підмішали у напої наркотичні речовини. Музиканти гурту Rammstein категорично відкинули всі звинувачення.

Прокуратура Берліна розпочала попереднє розслідування стосовно Тілля Ліндеманна за звинуваченнями у злочинах на сексуальному ґрунті та у поширенні наркотичних препаратів.