Universal обмежила співпрацю з Rammstein через звинувачення соліста у зґвалтуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Звукозаписна компанія Universal Music Entertainment у четвер на невизначений термін обмежила співпрацю з німецьким гуртом Rammstein - це сталося після звинувачень на адресу її фронтмена Тілля Ліндеманна у сексуальних домаганнях. Про це офіційно заявила Universal Music Entertainment, пише УНН.
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"Ми переконані, що обов'язково потрібно повноцінне розслідування, у тому числі з боку офіційних органів", - наводить агентство DPA цитати із заяви Universal Music Entertainment. "Після того, як стало відомо про звинувачення, ми до подальшого повідомлення призупинили маркетингову та рекламну діяльність щодо записів групи", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
За останні кілька тижнів німецькі ЗМІ повідомили про кілька звернень до слідчих органів про передбачувані випадки домагань з боку Ліндеманна. Перше надійшло від однієї з шанувальниць Rammstein, яку після концерту у Вільнюсі 22 травня нібито запросили на закриту вечірку за участю фронтмена. Дівчина стверджує, що на цій вечірці їй підмішали у напої наркотичні речовини. Музиканти гурту Rammstein категорично відкинули всі звинувачення.
Прокуратура Берліна розпочала попереднє розслідування стосовно Тілля Ліндеманна за звинуваченнями у злочинах на сексуальному ґрунті та у поширенні наркотичних препаратів.