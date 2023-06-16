Universal ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений солиста в изнасиловании

Цитата

"Мы убеждены, что обязательно нужно полноценное расследование, в том числе со стороны официальных органов", - приводит агентство DPA цитаты из заявления Universal Music Entertainment. "После того, как стало известно об обвинениях, мы до дальнейшего уведомления приостановили маркетинговую и рекламную деятельность в отношении записей группы", - говорится в сообщении.

Дополнение

За последние несколько недель немецкие СМИ сообщили о нескольких обращениях в следственные органы о предполагаемых случаях домогательств со стороны Линдеманна. Первое поступило от одной из поклонниц Rammstein, которую после концерта в Вильнюсе 22 мая якобы пригласили на закрытую вечеринку с участием фронтмена. Девушка утверждает, что на этой вечеринке ей подмешали в напитки наркотические вещества. Музыканты группы Rammstein категорически отвергли все обвинения.

Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении Тилля Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов.