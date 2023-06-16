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Universal ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений солиста в изнасиловании

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment в четверг на неопределенный срок ограничила сотрудничество с немецкой группой Rammstein - это произошло после обвинений в адрес ее фронтмена Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Об этом официально заявила Universal Music Entertainment, пишет УНН.

Universal ограничила сотрудничество с Rammstein из-за обвинений солиста в изнасиловании

Цитата 

"Мы убеждены, что обязательно нужно полноценное расследование, в том числе со стороны официальных органов", - приводит агентство DPA цитаты из заявления Universal Music Entertainment. "После того, как стало известно об обвинениях, мы до дальнейшего уведомления приостановили маркетинговую и рекламную деятельность в отношении записей группы", - говорится в сообщении.

Дополнение 

За последние несколько недель немецкие СМИ сообщили о нескольких обращениях в следственные органы о предполагаемых случаях домогательств со стороны Линдеманна. Первое поступило от одной из поклонниц Rammstein, которую после концерта в Вильнюсе 22 мая якобы пригласили на закрытую вечеринку с участием фронтмена. Девушка утверждает, что на этой вечеринке ей подмешали в напитки наркотические вещества. Музыканты группы Rammstein категорически отвергли все обвинения.

Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении Тилля Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов.

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