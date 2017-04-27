United Airlines дійшла згоди з пасажиром, якого висадили силою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Керівництво United Airlines прийшло до угоди з пасажиром, якого силою висадили з одного з бортів компанії, передає УНН з посиланням на CNN.
“Пан (виконавчий директор United Airlines Оскар) Муньос сказав, що він зробить те, що потрібно, і він зробив,” — сказав один з адвокатів пасажира.
Він також зазначив, що керівництво компанії взяло на себе повну відповідальність за те, що сталося, не намагаючись покласти провину на кого-небудь ще, включаючи адміністрацію міста Чикаго.
Інцидент стався 9 квітня о міжнародному аеропорту О’Хара в Чикаго перед вильотом в місто Луїсвілль (Кентуккі). Коли всі пасажири зайшли на борт, їм оголосили, що літак переповнений і мандрівникам потрібно звільнити місця для чотирьох співробітників United Airlines. Туристам також запропонували компенсацію в 800 дол. США на людину, однак ніхто не погодився.
Тоді співробітники авіакомпанії вибрали чотирьох осіб і попросили їх піти. Один з пасажирів відмовився підкорятися вимогам, в результаті в літак зайшли троє охоронців, які витягли його, взявши за руки. В результаті у пасажира було розбите обличчя.
Раніше портал TMZ опублікував список змін в політиці авіакомпанії. За даними порталу, United Airlines зобов’язує членів екіпажу перевіряти кількість проданих квитків і порожніх місць на рейсі не пізніше, ніж за годину до вильоту. Авіаперевізник також забороняє членам екіпажу знімати пасажира з рейсу в салоні літака в разі овербукінга (ситуація, коли на рейс продано більше квитків, ніж є місць в літаку), це слід робити заздалегідь.