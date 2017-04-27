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United Airlines пришла к соглашению с пассажиром, которого высадили силой

Киев • УНН

 • 9806 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководство United Airlines пришло к соглашению с пассажиром, которого силой высадили из одного из бортов компании, передает УНН со ссылкой на CNN.

United Airlines пришла к соглашению с пассажиром, которого высадили силой

"Господин (исполнительный директор United Airlines Оскар) Муньос сказал, что он сделает то, что нужно, и он сделал", - сказал один из адвокатов пассажира.

Он также отметил, что руководство компании приняло на себя полную ответственность за то, что произошло, не пытаясь возложить вину на кого-либо еще, включая администрацию города Чикаго.

Инцидент произошел 9 апреля в международном аэропорту О'Хара в Чикаго перед вылетом в город Луисвилл (Кентукки). Когда все пассажиры зашли на борт, им объявили, что самолет переполнен и путешественникам нужно освободить места для четырех сотрудников United Airlines. Туристам также предложили компенсацию в 800 долл. США на человека, однако никто не согласился.

Тогда сотрудники авиакомпании выбрали четырех человек и попросили их уйти. Один из пассажиров отказался подчиняться требованиям, в результате в самолет зашли трое охранников, которые вытащили его, взяв за руки. В результате у пассажира было разбито лицо.

Ранее портал TMZ опубликовал список изменений в политике авиакомпании. По данным портала, United Airlines обязывает членов экипажа проверять количество проданных билетов и пустых мест на рейсе не позднее, чем за час до вылета. Авиаперевозчик также запрещает членам экипажа снимать пассажира с рейса в салоне самолета при овербукинг (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете), это следует делать заранее.

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