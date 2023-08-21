Унікальний український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади

Меценатом фільму стала українська компанія FAVBET, яка системно підтримує ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення, забезпечуючи армію транспортними засобами, сучасними дронами та обладнанням.

«Ми були рекрутами» — кіно в жанрі документарі, що поєднує художню розповідь та документальні кадри, багато з яких були зняті штурмовиками та розвідниками підрозділу безпосередньо під час виконання бойових завдань. В центрі сюжету — 19-річний юнак з позивним «Журналіст», що приймає рішення стати до лав ЗСУ, щоб «увірватись у вирішальну битву» замість залишатись «тим, від кого нічого не залежить».

Дивіться перший тизер фільму

Особиста історія молодого воїна тісно переплітається з історією самої бригади, досліджуючи мотивацію сотень хлопців та дівчат, що готові ризикувати життям заради свободи мільйонів українців. Для глядачів це буде глибоке занурення в характери справжніх воїнів, їхню філософію та за лаштунки реальних буднів бойового підрозділу, сповнених виснажливої підготовки, запеклих боїв, а також щирого гумору та безумовної віри у перемогу світла над темрявою.

Це другий фільм Любомира Левицького в документальному жанрі, присвячений повномасштабній війні. Першим стала документальна короткометражка «Йди за мною»