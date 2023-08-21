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Уникальный украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады

Уникальный украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады

Киев • УНН

 • 1158594 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Кинокомпания FILMS DIVISION представит тизер фильма «Ми були рекрутами», посвященного воинам 3-й Отдельной штурмовой бригады. Новая лента режиссера Любомира Левицкого повествует о пути рекрута с позывным «Журналист» с полигона на «решающую битву», заодно знакомя зрителей с жизнью и воинами знаменитой бригады.

Меценатом фильма стала украинская компания FAVBET, которая системно поддерживает ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения, снабжая армию транспортными средствами, современными дронами и оборудованием.

«Ми були рекрутами» — кино в жанре документари, объединяющее художественный рассказ с документальными кадрами, многие из которых были сняты штурмовиками и разведчиками подразделения непосредственно во время выполнения боевых задач. В центре сюжета — 19-летний юноша с позывным «Журналист», принимающий решение стать в ряды ВСУ, чтобы «ворваться в решающую битву» вместо того, чтобы оставаться «тем, от кого ничего не зависит».

Смотрите первый тизер фильма

Личная история молодого воина тесно переплетается с историей самой бригады, исследуя мотивацию сотен парней и девушек, готовых рисковать жизнью ради свободы миллионов украинцев. Для зрителей это будет глубокое погружение в характеры настоящих воинов, их философию и закулисье реальных будней боевого подразделения, полных изнурительной подготовки, ожесточенных боев, а также искреннего юмора и безусловной веры в победу света над тьмой.

Это второй фильм Любомира Левицкого в документальном жанре, посвященный полномасштабной войне. Первым была документальная короткометражка «Йди за мною».

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