Уникальный украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады

Меценатом фильма стала украинская компания FAVBET, которая системно поддерживает ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения, снабжая армию транспортными средствами, современными дронами и оборудованием.

«Ми були рекрутами» — кино в жанре документари, объединяющее художественный рассказ с документальными кадрами, многие из которых были сняты штурмовиками и разведчиками подразделения непосредственно во время выполнения боевых задач. В центре сюжета — 19-летний юноша с позывным «Журналист», принимающий решение стать в ряды ВСУ, чтобы «ворваться в решающую битву» вместо того, чтобы оставаться «тем, от кого ничего не зависит».

Смотрите первый тизер фильма

Личная история молодого воина тесно переплетается с историей самой бригады, исследуя мотивацию сотен парней и девушек, готовых рисковать жизнью ради свободы миллионов украинцев. Для зрителей это будет глубокое погружение в характеры настоящих воинов, их философию и закулисье реальных будней боевого подразделения, полных изнурительной подготовки, ожесточенных боев, а также искреннего юмора и безусловной веры в победу света над тьмой.

Это второй фильм Любомира Левицкого в документальном жанре, посвященный полномасштабной войне. Первым была документальная короткометражка «Йди за мною».