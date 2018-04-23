Унікальний ліфт, сакури і дипломатія: посол США приїхала на Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні в Ужгороді з робочим візитом перебуває Посол США в Україні Марі Йованович, яка приїхала з′ясувати економічну та суспільно-політичну ситуацію на Закарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
Сьогодні Йованович зустрілася із головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем.
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“Ми підтримуємо Україну в її Євроатлантичних устремліннях і уважно слідкуємо за ситуацією в крайній західній області України”, — заявила на зустрічі керівник дипломатичної місії США.
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Натомість, Москаль розповів Послу про особливості області, яка має дуже цікаву історію й межує з чотирма країнами Євросоюзу, а також про пов’язані з цим міжнаціональні, міграційні процеси, заробітчанство тощо. Сторони торкнулися також таких актуальних тем, як децентралізація, застосування нового освітянського закону на Закарпатті та спроби російських спецслужб дестабілізувати ситуацію на міжетнічному ґрунті.
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Після офіційної частини Москаль провів для Йованович коротку екскурсію по будівлі облдержадміністрації, в ході якої розповів історію зведення будівлі, покатав Посла на унікальному ліфті-патерностері, а потім показав квітучі ужгородські сакури і писанкові дерева, встановлені на площі Народній.