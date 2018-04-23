Уникальный лифт, сакуры и дипломатия: посол США приехала на Закарпатье

Сегодня Йованович встретилась с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем.

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"Мы поддерживаем Украину в ее евроатлантических устремлениях и внимательно следим за ситуацией в крайней западной области Украины", - заявила на встрече руководитель дипломатической миссии США.

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Москаль, в свою очередь, рассказал Послу об особенностях области, которая имеет очень интересную историю и граничит с четырьмя странами Евросоюза, а также о связанных с этим межнациональных, миграционных процессах, заработках и тому подобное. Стороны коснулись также таких актуальных тем, как децентрализация, применение нового образовательного закона на Закарпатье и попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию на межэтнической почве.

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После официальной части Москаль провел для Йованович короткую экскурсию по зданию облгосадминистрации, в ходе которой рассказал историю возведения здания, покатал Посла на уникальном лифте-патерностере, а затем показал цветущие ужгородские сакуры и писанковые деревья, установленные на площади Народной.