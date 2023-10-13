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Унікальність та якість нового iPhone 15 Pro

Унікальність та якість нового iPhone 15 Pro

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Чергова лінійка телефонів iPhone вийшла у вересні 2023 року. Було представлено 15 покоління телефонів у чотирьох версіях, що дозволить обрати оптимальне рішення під свій бюджет та запити. Смартфон, як і раніше, залишається багатофункціональним, красивим, якісним і надійним. Висока продуктивність давно є візитівкою бренду Apple.

Інноваційні рішення дозволили зробити корпус міцнішим та легшим. Після того, як ми випробували його на практиці, зрозуміли, що вибирати можна як версію iPhone 15 Pro, так і звичайну. Відмінності є, але деякі недосвідчені користувачі не зможуть їх помітити. Якість та стиль зберігаються незалежно від версії та вартості девайсу.

Особливості оновленого процесора

За продуктивність у телефоні відповідає процесор A17 Bionic, а його ефективність збільшено на 20%. Серед ключових характеристик слід виділити такі моменти:

• тактова частота 3,7 ГГц;
• прискорена робота графічного процесора;
• застосування 3-нанометрового, що зменшує габарити компонента;
• енергоефективні ядра нового покоління.

Усе це буде помітним неозброєним поглядом, особливо під час активації ігор з великою кількістю якісної графіки.

Додатково нововведення

Серед новинок слід відзначити модуль Wi-Fi 6E. Це підвищує якість зв'язку та швидкісні параметри. Також уперше з'явився роз'єм USB-C універсального типу. Це величезний крок уперед у плані зручності та універсальності пристроїв.

Зовнішній вигляд

Характерний виріз у верхній частині екрана відсутній з 2017 року. Тепер там з'явився так званий острів Dynamic Island, за допомогою якого забезпечується додаткова функціональність і зручність у використанні телефону.

Ще одна особливість – використання титанового корпусу. Даний матеріал поєднує легкість та високу міцність. Окрім того, він стійкий до подряпин, але все одно необхідно придбати захисний чохол для попередження численних поломок.

Модуль камер

Основним модулем є об'єктив Sony IMX-803 на 48 Мп. Ширококутна камера та телеоб'єктив отримують кілька новинок. Останній елемент має роздільну здатність 12,7 Мп, а це забезпечить кращу фіксацію деталей, зберігаючи при цьому чіткість і глибину. Ширококутна камера має 13,4 Мп, що дозволить створювати фотографії із широкими кутами. Примітно, що об'єктиви на задній панелі перестали бути опуклими та краще приховані.

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