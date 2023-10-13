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Уникальность и качество нового iPhone 15 Pro

Уникальность и качество нового iPhone 15 Pro

Киев • УНН

 • 534068 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Очередная линейка телефонов iPhone вышла в сентябре 2023 году. Было представлено 15 поколение телефонов в четырех версиях, что позволит выбрать оптимальное решение под свой бюджет и запросы. Смартфон по-прежнему остается многофункциональным, красивым, качественным и надежным. Высокая производительность давно является визитной карточкой бренда Apple.

Инновационные решения позволили сделать корпус прочнее и легче. После того, как мы испытали его на практике, стало ясно, что выбирать можно как версию iPhone 15 Pro, так и обычную. Отличия есть, но некоторые неопытные пользователи не смогут их заметить. Качество и стиль сохраняются независимо от версии и стоимости девайса.

Особенности обновленного процессора

За производительность в телефоне отвечает процессор A17 Bionic, а его эффективность увеличена на 20%. Среди ключевых характеристик нужно выделить следующие моменты:

• тактовая частота 3,7 ГГц;
• ускоренная работа графического процессора;
• применение 3-нанометрового, что уменьшает габариты компонента;
• энергоэффективные ядра нового поколения.

Все это будет заметным невооруженным взглядом, особенно при активации игр с большим количеством качественной графики.

Дополнительно нововведения

Среди новинок нужно отметить модуль Wi-Fi 6E. Это повышает качество связи и скоростные параметры. Также впервые появился разъем USB-C универсального типа. Это огромный шаг вперед в плане удобства и универсальности устройств.

Внешний вид

Характерный вырез в верхней части экрана отсутствует с 2017 года. Теперь там появился так называемый остров Dynamic Island, с помощью которого обеспечивается дополнительная функциональность и наблюдается удобство в использовании телефона.

Еще одна особенность – использование титанового корпуса. Данный материал сочетает легкость и высокую прочность. Кроме того он стойкий к царапинам, но все равно необходимо приобрести защитный чехол для предупреждения многочисленных поломок.

Модуль камер

Основным модулем является объектив Sony IMX-803 на 48 Мп. Широкоугольная камера и телеобъектив получают несколько новинок. У последнего элемента разрешение 12,7 Мп, а это обеспечит лучшую фиксацию деталей, сохраняя при этом четкость и глубину. Широкоугольная камера имеет 13,4 Мп, что позволит создавать фотографии с широкими углами. Примечательно, что объективы на задней панели перестали быть выпуклыми и лучшим образом скрыты.

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