Уникальность и качество нового iPhone 15 Pro
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Очередная линейка телефонов iPhone вышла в сентябре 2023 году. Было представлено 15 поколение телефонов в четырех версиях, что позволит выбрать оптимальное решение под свой бюджет и запросы. Смартфон по-прежнему остается многофункциональным, красивым, качественным и надежным. Высокая производительность давно является визитной карточкой бренда Apple.
Инновационные решения позволили сделать корпус прочнее и легче. После того, как мы испытали его на практике, стало ясно, что выбирать можно как версию iPhone 15 Pro, так и обычную. Отличия есть, но некоторые неопытные пользователи не смогут их заметить. Качество и стиль сохраняются независимо от версии и стоимости девайса.
Особенности обновленного процессора
За производительность в телефоне отвечает процессор A17 Bionic, а его эффективность увеличена на 20%. Среди ключевых характеристик нужно выделить следующие моменты:
• тактовая частота 3,7 ГГц;
• ускоренная работа графического процессора;
• применение 3-нанометрового, что уменьшает габариты компонента;
• энергоэффективные ядра нового поколения.
Все это будет заметным невооруженным взглядом, особенно при активации игр с большим количеством качественной графики.
Дополнительно нововведения
Среди новинок нужно отметить модуль Wi-Fi 6E. Это повышает качество связи и скоростные параметры. Также впервые появился разъем USB-C универсального типа. Это огромный шаг вперед в плане удобства и универсальности устройств.
Внешний вид
Характерный вырез в верхней части экрана отсутствует с 2017 года. Теперь там появился так называемый остров Dynamic Island, с помощью которого обеспечивается дополнительная функциональность и наблюдается удобство в использовании телефона.
Еще одна особенность – использование титанового корпуса. Данный материал сочетает легкость и высокую прочность. Кроме того он стойкий к царапинам, но все равно необходимо приобрести защитный чехол для предупреждения многочисленных поломок.
Модуль камер
Основным модулем является объектив Sony IMX-803 на 48 Мп. Широкоугольная камера и телеобъектив получают несколько новинок. У последнего элемента разрешение 12,7 Мп, а это обеспечит лучшую фиксацию деталей, сохраняя при этом четкость и глубину. Широкоугольная камера имеет 13,4 Мп, что позволит создавать фотографии с широкими углами. Примечательно, что объективы на задней панели перестали быть выпуклыми и лучшим образом скрыты.