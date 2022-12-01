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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Унікальним українським спиртним напоям відкрили дорогу на ринки ЄС: Рада ухвалила закон

Унікальним українським спиртним напоям відкрили дорогу на ринки ЄС: Рада ухвалила закон

Київ • УНН

 • 1147750 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Парламент ухвалив законопроєкт №6480, який відкриває дорогу унікальним українським спиртним напоям на ринки ЄС. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає УНН.

Цитата

«Йдеться про напої з географічними зазначеннями, які мають особливі властивості, пов’язані з місцевістю та традицією їх виробництва. Документ визначає особливості реєстрації, контролю, використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв та імплементує європейське законодавство», – пояснив голова профільного комітету.

Деталі

За його словами, ухвалення законопроєкту сприятиме створенню додаткових можливостей для переробки с/г продукції, збільшенню внутрішнього виробництва продукції із доданою вартістю, а також розвитку туризму на територіях, де буде вироблятися унікальна продукція, створенню додаткових робочих місць.

«Сьогодні в Україні зареєстровано та захищається 337 іноземних географічних зазначень для спиртних напоїв. І жодного українського. Це рішення встановлює вимоги до спиртних напоїв, що надалі дасть можливість реєструвати їх як в Україні, так і в ЄС. Фактично ми відкриваємо дорогу для нашої унікальної продукції на європейські ринки», – підсумував Гайду.

Доповнення

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий Проект Закону України про географічні зазначення спиртних напоїв, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. №6️480 від 28.12.2021).

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