В Україні хочуть захистити географічні зазначення алкоголю: Рада підтримала

Мельничук зазначив, що 266 народних депутатів проголосували за.

Цитата

«Верховна Рада України прийняла за основу урядовий Проект Закону України про географічні зазначення спиртних напоїв, поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. №6️480 від 28.12.2021)"» - написав Мельничук.

Деталі

За його словами, проект Закону України про географічні зазначення спиртних напоїв розроблено з метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в частині правової охорони географічних зазначень спиртних напоїв.

Він повідомив, що даний законопроект:



Встановлює загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв;



Визначає особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв;



Запроваджує систему контролю щодо географічних зазначень спиртних напоїв.



Доповнення

Уряд пропонує визначити спиртні напої та запровадити їх класифікацію щодо географічних зазначень відповідно до законодавства ЄС. Відповідний законопроект було ухвалено під час засідання Кабміну.