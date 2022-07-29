В Украине хотят защитить географические указания алкоголя: Рада поддержала

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект о географических указаниях спиртных напитков. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram, передает УНН.

Мельничук отметил, что 266 народных депутатов проголосовали за.

Цитата

«Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный Проект Закона Украины о географических указаниях спиртных напитков, поданный Кабинетом Министров Украины (регистр. №6️480 от 28.12.2021)"» - написал Мельничук.

Детали

По его словам, проект Закона Украины о географических указаниях спиртных напитков разработан с целью обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны в части правовой охраны географических указаний спиртных напитков

Он сообщил, что данный законопроект:

  • Устанавливает общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, правила использования официальных названий спиртных напитков;
  • Определяет особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков;
  • Вводит систему контроля географических указаний спиртных напитков.

Дополнение

Правительство предлагает определить спиртные напитки и ввести их классификацию по географическим указаниям в соответствии с законодательством ЕС. Соответствующий законопроект был принят во время заседания Кабмина.

Украинские Национальные Новости

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