UNICEF відправив до ОРДЛО медикаменти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Дитячий фонд ООН UNICEF відправив на тимчасово окуповані території на Сході України гуманітарну допомогу вагою 649,2 кг. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
“Учора через КПВВ „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН UNICEF”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для жителів Донецької та Луганської областей направлено товари медичного призначення вагою 649,2 кг.
У пресслужбі також додали, що сьогодні, 20 вересня, пропускні операції на всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно. Контрольні пункти в’їзду-виїзду працюватимуть із 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, минулого тижня на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей відправили 15,5 тонни гуманітарної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.