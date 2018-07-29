UNICEF: майже кожна третя жертва торгівлі людьми - неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У світі 28 відсотків жертв торгівлі людьми є неповнолітніми, повідомив у неділю, 29 липня, Дитячий фонд ООН (UNICEF). З посиланням на DW повідомляє УНН.
При цьому, за даними фонду, в африканських країнах, що на південь від Сахари, кількість неповнолітніх серед жертв торговців людьми складає майже 64 відсотки.
У Центральній Америці та на островах басейну Карибського моря кількість таких дітей та підлітків серед жертв сягає 62 відсотків, інформує агенція epd.
"Торгівля людьми це реальна загроза мільйонам дітей у всьому світі", - зазначила виконавча директорка UNICEF Генрієтта Фор, додавши, що найбільш вразливими є діти, котрі залишили свої домівки і залишилися без захисту дорослих.
UNICEF закликав уряди країн світу посилити заходи щодо захисту неповнолітніх.
Нагадаємо, Україна опинилася на 49-й позиції зі 167 країн світу у рейтингу поширеності сучасного рабства.