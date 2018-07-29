UNICEF: почти каждая третья жертва торговли людьми - несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В мире 28 процентов жертв торговли людьми являются несовершеннолетними, сообщил в воскресенье, 29 июля, Детский фонд ООН (UNICEF). Со ссылкой на DW сообщает УНН.
При этом, по данным фонда, в африканских странах к югу от Сахары, количество несовершеннолетних среди жертв торговцев людьми составляет почти 64 процента.
В Центральной Америке и на островах бассейна Карибского моря количество таких детей и подростков среди жертв достигает 62 процентов, сообщает агентство epd.
"Торговля людьми это реальная угроза миллионам детей во всем мире", - отметила исполнительный директор UNICEF Генриетта Фор, добавив, что наиболее уязвимыми являются дети, которые оставили свои дома и остались без защиты взрослых.
UNICEF призвал правительства стран мира усилить меры по защите несовершеннолетних.
Напомним, Украина оказалась на 49-й позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства.