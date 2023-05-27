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Умови "миру": у Зеленського висунули рф зустрічні вимоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на останні вимоги москви для "припинення війни" і озвучив умови офіційного Києва, передає УНН.

Деталі

За словами Подоляка, "вимоги росії" вустами мзс рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. 

Цитата

"... реалістичні лише "зустрічні умови України". Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни. Закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території рф. Скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності). Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом рф. Юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України...", - написав Подоляк у Twitter.

Раніше

Заступник очільника російського мзс михайло галузін знову заявив про вимоги до "миру", які включають крадіжку територій України і "припинення бойових дій ЗСУ".

Українські Національні Новини

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