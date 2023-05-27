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росія заявила про свої умови для "миру", хоче "припинення бойових дій ЗСУ"

росія заявила про свої умови для "миру", хоче "припинення бойових дій ЗСУ"

Київ • УНН

 • 901550 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Заступник очільника російського МЗС михайло галузін знову заявив про вимоги до "миру", які включають крадіжку територій України і "припинення бойових дій ЗСУ". Про це повідомляють росЗМ, пише УНН.

Цитата

"Для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру Україна повинна повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованого в Декларації про її державний суверенітет 1990 року, відмовитися від вступу в НАТО і ЄС.

Мають бути визнані нові територіальні реалії, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення", - сказав галузін.

Деталі

галузін також заявляв про так звані "денацифікацію і демілітаризацію". І додав, що "врегулювання можливе тільки за умови припинення бойових дій ЗСУ".

Доповнення

Згодом, глава Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram відповів на цю заяву і написав, що "не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, доки на нашій території стоять війська рф".

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