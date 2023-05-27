росія заявила про свої умови для "миру", хоче "припинення бойових дій ЗСУ"

Цитата

"Для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру Україна повинна повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованого в Декларації про її державний суверенітет 1990 року, відмовитися від вступу в НАТО і ЄС.

Мають бути визнані нові територіальні реалії, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення", - сказав галузін.

Деталі

галузін також заявляв про так звані "денацифікацію і демілітаризацію". І додав, що "врегулювання можливе тільки за умови припинення бойових дій ЗСУ".

Доповнення

Згодом, глава Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram відповів на цю заяву і написав, що "не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, доки на нашій території стоять війська рф".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готова розпочати контрнаступ - Данілов