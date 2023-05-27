россия заявила о своих условиях для "мира", хочет "прекращения боевых действий ВСУ"

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Заместитель главы российского МИД михаил галузин снова заявил о требованиях к "миру", которые включают кражу территорий Украины и "прекращение боевых действий ВСУ". Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС.

Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение", - сказал Галузин.

Детали

Галузин также заявлял о так называемых "денацификации и демилитаризации". И добавил, что "урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ".

Дополнение

Впоследствии, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram ответил на это заявление и написал, что "не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска рф".

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