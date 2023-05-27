Условия "мира": у Зеленского выдвинули рф встречные требования

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13 марта, 19:26 • 48038 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104651 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107648 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107815 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101757 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95446 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110348 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131393 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171240 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на последние требования москвы для "прекращения войны" и озвучил условия официального Киева, передает УНН.

Детали

По словам Подоляка, "требования россии" устами мид рф скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. 

Цитата

"...реалистичны лишь "встречные условия Украины". Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание того, что СССР распался и постсоветские страны обладают всем объемом суверенитета. Выдача военных преступников и авторов войны. Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории Рф. Сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности). Международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом рф. Юридически зафиксированная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины...", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее

Заместитель главы российского мид михаил галузин снова заявил о требованиях к "миру", которые включают кражу территорий Украины и "прекращение боевых действий ВСУ".

Украинские Национальные Новости

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