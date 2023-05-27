Условия "мира": у Зеленского выдвинули рф встречные требования

Детали

По словам Подоляка, "требования россии" устами мид рф скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

Цитата

"...реалистичны лишь "встречные условия Украины". Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание того, что СССР распался и постсоветские страны обладают всем объемом суверенитета. Выдача военных преступников и авторов войны. Закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории Рф. Сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности). Международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом рф. Юридически зафиксированная программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины...", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее

Заместитель главы российского мид михаил галузин снова заявил о требованиях к "миру", которые включают кражу территорий Украины и "прекращение боевых действий ВСУ".