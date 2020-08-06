Ультрас "Динамо" зажадали зміни власника київського клубу

Ультрас заявили, що їх безпідставно звинувачують у проплаченості, у той час як вони пів року очікують від Ігоря Суркіса доказів. Натомість, на їхню думку, не вимагає ніяких доказів факт організації Суркісами проплачених акцій під НБУ.

Ультрас очікують, що надалі у них можуть бути "проблеми з потраплянням на стадіон, цькування з боку правоохоронних органів", а також "псування майна або напади під під'їздами".

"Дзвінки з СБУ з пропозиціями вирішити питання ми вже отримуємо. Але ми чітко впевнені у своїх переконаннях і не збираємося відступати ні на крок... Ми ні в якому разі не хочемо поганого для "Динамо". Вболіваємо за нього багато років, підтримуємо завжди і всюди! За цей клуб хворіли наші батьки і дідусі. Однак брати Суркіси за останні роки довели "Динамо" до плачевного стану, ні одна ланка в клубі не працює належним чином.

Тому наші вимоги прості і зрозумілі - чи вони знаходять для "Динамо" нового, налаштованого на реальні зміни власника, або ж наймають команду професійних менеджерів, які приберуть з клубу відкати, кумівство, нездар і ледарів. А самі відходять від управління клубом. Але спочатку Луческу повинен піти", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ветерани ультрас "Динамо" підтримали протест проти Суркісів і Луческу.