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Ультрас “Динамо” погрожує протестами в разі оголошення підозри Стерненку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Ультрас столичного ФК “Динамо” анонсували акції протесту через кримінальне переслідування екскерівника одеського “Правого сектора” Сергія Стерненка, передає УНН із посиланням на повідомлення ультрас у Facebook.

Ультрас “Динамо” погрожує протестами в разі оголошення підозри Стерненку

Ультрас нагадали, що на Стерненка було здійснено три замахи. І, за їх версією, під час останнього “загинув один з нападників”.

“Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія — ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту”, — пишуть ультрас, закликаючи інші фанатські рухи “тримати руку на пульсі подій”.

Разом з тим, один із власників ФК “Динамо” — Григорій Суркіс, як народний депутат, вимагав невідкладного завершення розслідування кримінального провадження стосовно Стерненка і передачі справи в суд.

Відповідний депутатський запит за підписом Суркіса та ще низки нардепів було подано до Головного слідчого управління Національної поліції України у вересні 2019 року.

Удокументі правоохоронців закликають забезпечити проведення комплексу слідчих дій, спрямований на ефективне розслідування справи Стерненка.

Також просять вжити необхідних заходів “для невідкладного завершення досудового розслідування в рамках кримінального провадження та передачі справи в суд”.

“Вбивство — не єдине, в чому підозрюється ексглава „Правого сектору“. За ним тягнеться шлейф криміналу. У 2013 році він потрапив у поле зору працівників Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Він підозрювався в декількох епізодах продажу наркотиків через Інтернет. Також, може бути причетним до більш тяжких злочинів — викрадення людей, грабіжництво та здирництво”, — йдеться у депутатському запиті, підписаному Суркісом, Рабіновичем, Козаком, Кивою, Іоффе та іншими.

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