Ультрас "Динамо" грозит протестами в случае объявления подозрения Стерненко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Ультрас столичного ФК "Динамо" анонсировали акции протеста из-за уголовного преследования экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, передает УНН со ссылкой на сообщение ультрас в Facebook.
Ультрас напомнили, что на Стерненко было осуществлено три покушения. И, по их версии, во время последнего "погиб один из нападавших".
"Если антиукраинские силы все же попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста", - пишут ультрас, призывая другие фанатские движения "держать руку на пульсе событий".
Вместе с тем, один из владельцев ФК "Динамо" - Григорий Суркис, как народный депутат, требовал безотлагательного завершения расследования уголовного производства в отношении Стерненка и передачи дела в суд.
Соответствующий депутатский запрос за подписью Суркиса и еще ряда нардепов было подано в Главное следственное управление Национальной полиции Украины в сентябре 2019 года.
В документах правоохранителей призывают обеспечить проведение комплекса следственных действий, направленного на эффективное расследование дела Стерненко.
Также просят принять необходимые меры "для неотложного завершения досудебного расследования в рамках уголовного производства и передачи дела в суд".
"Убийство - не единственное, в чем подозревается экс-глава "Правого сектора". За ним тянется шлейф криминала. В 2013 году он попал в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он подозревался в нескольких эпизодах продажи наркотиков через Интернет. Также может быть причастным к более тяжким преступлениям - похищению людей, воровству и вымогательству", - говорится в депутатском запросе, подписанном Суркисом, Рабиновичем, Козаком, Кивой, Иоффе и другими.