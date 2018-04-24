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Уламок металу пробив підлогу: у київському трамваї постраждала пенсіонерка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У столиці під час руху трамвая уламок металу пробив підлогу і поранив пенсіонерку - 80-річна жінка отримала перелом двох кісток гомілки. Про це повідомляє прес-служба поліція Києва, передає УНН.

Уламок металу пробив підлогу: у київському трамваї постраждала пенсіонерка

Близько 11:10 до поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію у Деснянському районі.

Так, на кінцевій зупинці біля станції метрополітену “Лісова” трамвай, у який зайшли близько 50 пасажирів, розпочав рух. Як розповіла водій громадського транспорту, приблизно за 20 метрів вона відчула сильний поштовх, зупинилася і помітила поранену жінку.

Правоохоронці обстежують вагон, їм допомагають співробітники трамвайного депо, які стежать за безпекою руху. Попередньо встановлено, що лопнув гальмівний диск, металевий уламок пробив підлогу, влетів у салон і травмував пасажирку, яка сиділа справа на другому сидінні.

Згідно із повідомленням лікарів, 80-річна киянка отримала перелом двох кісток гомілки, її госпіталізували.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Механізм та причини аварії встановлять за результатами експертиз.

Як повідомляв УНН, у маршрутці у Кропивницькому під час руху випало вікно.

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