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Кусок металла пробил пол: в киевском трамвае пострадала пенсионерка

Киев • УНН

 • 10970 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В столице во время движения трамвая кусок металла пробил пол и ранил пенсионерку - 80-летняя женщина получила перелом двух костей голени. Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева, передает УНН.

Кусок металла пробил пол: в киевском трамвае пострадала пенсионерка

Около 11:10 в полицию поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в Деснянском районе.

Так, на конечной остановке возле станции метрополитена "Лисова" трамвай, в который зашли около 50 пассажиров, начал движение. Как рассказала водитель общественного транспорта, примерно в 20 метрах она почувствовала сильный толчок, остановилась и заметила раненую женщину.

Правоохранители обследуют вагон, им помогают сотрудники трамвайного депо, которые следят за безопасностью движения. Предварительно установлено, что лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая сидела справа на втором сиденье.

Согласно сообщению врачей, 80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Механизм и причины аварии установят по результатам экспертиз.

Как сообщал УНН, в маршрутке в Кропивницком во время движения выпало окно.

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