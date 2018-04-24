Кусок металла пробил пол: в киевском трамвае пострадала пенсионерка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В столице во время движения трамвая кусок металла пробил пол и ранил пенсионерку - 80-летняя женщина получила перелом двух костей голени. Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева, передает УНН.
Около 11:10 в полицию поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в Деснянском районе.
Так, на конечной остановке возле станции метрополитена "Лисова" трамвай, в который зашли около 50 пассажиров, начал движение. Как рассказала водитель общественного транспорта, примерно в 20 метрах она почувствовала сильный толчок, остановилась и заметила раненую женщину.
Правоохранители обследуют вагон, им помогают сотрудники трамвайного депо, которые следят за безопасностью движения. Предварительно установлено, что лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая сидела справа на втором сиденье.
Согласно сообщению врачей, 80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Механизм и причины аварии установят по результатам экспертиз.
Как сообщал УНН, в маршрутке в Кропивницком во время движения выпало окно.