Уламки літака із тілами загиблих знайшли в горах Уельсу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У горах Уельсу знайшли уламки зниклого з радарів вертольота і тіла п’яти загиблих, передає УНН з посиланням на North-wales police.
П’ять осіб загинули внаслідок аварії вертольота Twin Squirrel у гористій місцевості на півночі Уельсу. Зазначають, що уламки машини і тіла загиблих виявили у важкодоступному районі Національного парку Сноудонія.
Поліція обмежила доступ у район катастрофи на період розслідування. Загиблих упізнали, вони члени однієї сім’ї з Мілтон Кейнса. Відомо, що під час польоту в горах були складні погодні умови і погана видимість.
Повідомляється, що приватний вертоліт покинув Мілтон-Кейнс 29 березня і вилетів до Дубліна.
Нагадаємо, вертоліт з п'ятьма людьми на борту пропав над Ірландським морем.