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Уламки літака із тілами загиблих знайшли в горах Уельсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У горах Уельсу знайшли уламки зниклого з радарів вертольота і тіла п’яти загиблих, передає УНН з посиланням на North-wales police.

П’ять осіб загинули внаслідок аварії вертольота Twin Squirrel у гористій місцевості на півночі Уельсу. Зазначають, що уламки машини і тіла загиблих виявили у важкодоступному районі Національного парку Сноудонія.

Поліція обмежила доступ у район катастрофи на період розслідування. Загиблих упізнали, вони члени однієї сім’ї з Мілтон Кейнса. Відомо, що під час польоту в горах були складні погодні умови і погана видимість.

Повідомляється, що приватний вертоліт покинув Мілтон-Кейнс 29 березня і вилетів до Дубліна.

Нагадаємо, вертоліт з п'ятьма людьми на борту пропав над Ірландським морем.

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