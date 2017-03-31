Обломки самолета с телами погибших нашли в горах Уэльса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В горах Уэльса нашли обломки пропавшего с радаров вертолета и тела пяти погибших, передает УНН со ссылкой на North-wales police.
Пять человек погибли в результате аварии вертолета Twin Squirrel в гористой местности на севере Уэльса. Отмечают, что обломки машины и тела погибших обнаружили в труднодоступном районе Национального парка Сноудония.
Полиция ограничила доступ в район катастрофы на период расследования. Погибших опознали, они члены одной семьи из Милтон Кейнса. Известно, что во время полета в горах были сложные погодные условия и плохая видимость.
Сообщается, что частный вертолет покинул Милтон-Кейнс 29 марта и вылетел в Дублин.
Напомним, вертолет с пятью людьми на борту пропал над Ирландским морем.