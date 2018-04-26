В Україні хочуть порахувати жертв українсько-польського протистояння 1939-1947 років
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні планують визначити кількість цивільних осіб серед українського населення, які загинули під час українсько-польського протистояння 1939-1947 років. Дані збиратимуть під час дослідницької програми Українського католицького університету (УКУ), заявили автори проекту, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Ми бачимо спіраль нагнітання так званої арифметики смерті: коли кожен намагається змагатися у кількості жертв, їх верифікації, звинувачуючи опонента. Ми хочемо перервати це коло і назвати ці цифри, щоб вони були підставою публічного діалогу. Щоб діалог був тверезий і опирався на те, що наші польські колеги називають твердими фактами”, — пояснив проректор з наукової роботи УКУ Ігор Скочиляс.
Дослідження передбачає встановлення точної кількості жертв та їхню поіменну ідентифікацію. Для цього науковці з України та Польщі працюватимуть з архівними матеріалами, уже опублікованими текстами, усними історіями та спогадами очевидців. Зокрема, вони збираються використати документи українського та польського підпілля, німецької окупаційної адміністрації, армії Крайова та багатотомні літописи УПА. Також планують експедиції.
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І.Скочиляс пояснює, що такий проект дозволить вивести українсько-польський діалог на новий рівень: чітко встановлена кількість жертв знизить накал емоцій навколо подій 1939-1947 років і внесе більше фактичної інформації. Це, у свою чергу, сприятиме зменшенню маніпуляцій в міжнародних стосунках, додав він.
За словами науковця, в Україні поки що відсутні ґрунтовні дослідження, які б вказували на кількість жертв у період з 1939 по 1947 роки, натомість поляки опираються на відомості подружжя Сємашків і називають число від 100 до 250 тисяч.
Автори проекту зазначають, що над дослідженням будуть працювати чотири роки. За його результатами науковці планують видати поіменні списки загиблих, збірники документів та наукові праці. Перша робота вийде вже цієї осені, очікують дослідники. У ній мають опублікувати інформацію про загиблих українців у Люблінському Дистрикті.
Роки 1939-1947 відомі в історії як час протистояння українців та поляків. У липні 2016 року Польща визнала події 1945-1947 геноцидом громадян Польщі, який вчинили українські націоналісти. Комітет Верховної Ради України в закордонних справах тоді назвав таку оцінку ситуації некоректною.
Нагадаємо, понад півсотні конгресменів США назвали Бандеру “нацистським колаборантом” у спільному листі до Держдепу США.