В Украине хотят посчитать жертв украинско-польского противостояния 1939-1947 годов

“Мы видим спираль нагнетания так называемой арифметики смерти: когда каждый пытается соревноваться в количестве жертв, их верификации, обвиняя оппонента. Мы хотим прервать этот круг и назвать эти цифры, чтобы они были основанием для публичного диалога. Чтобы диалог был трезв и опирался на то, что наши польские коллеги называют крепкими фактами”, - пояснил проректор по научной работе УКУ Игорь Скочиляс.

Исследование предполагает установление точного количества жертв и их поименную идентификацию. Для этого ученые из Украины и Польши будут работать с архивными материалами, уже опубликованными текстами, устными историями и воспоминаниями очевидцев. В частности, они собираются использовать документы украинского и польского подполья, немецкой оккупационной администрации, армии Краевой и многотомные летописи УПА. Также планируется экспедиции.

И.Скочиляс объясняет, что такой проект позволит вывести украинско-польский диалог на новый уровень: четко установленное количество жертв снизит накал эмоций вокруг событий 1939-1947 годов и внесет больше фактической информации. Это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению манипуляций в международных отношениях, добавил он.

По словам ученого, в Украине пока отсутствуют фундаментальные исследования, которые бы указывали на количество жертв в период с 1939 по 1947 годы, зато поляки опираются на сведения супругов Семашко и называют число от 100 до 250 тысяч.

Авторы проекта отмечают, что над исследованием будут работать четыре года. По его результатам ученые планируют выдать поименные списки погибших, сборники документов и научные труды. Первая работа выйдет уже этой осенью, ожидают исследователи. В ней должны опубликовать информацию о погибших украинцах в Люблинском дистрикте.

Годы 1939-1947 известны в истории как время противостояния украинцев и поляков. В июле 2016 года Польша признала события 1945-1947 годов геноцидом граждан Польши, который совершили украинские националисты. Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам тогда назвал такую ​​оценку ситуации некорректной.

Как сообщалось, более полусотни конгрессменов США назвали Бандеру “нацистским коллаборационистом” в совместном письме к Госдепу США.