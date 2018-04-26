В Украине хотят посчитать жертв украинско-польского противостояния 1939-1947 годов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украине планируют определить количество гражданских лиц среди украинского населения, погибших во время украинского-польского противостояния 1939-1947 годов. Данные будут собирать в ходе исследовательской программы Украинского католического университета (УКУ), заявили авторы проекта, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Мы видим спираль нагнетания так называемой арифметики смерти: когда каждый пытается соревноваться в количестве жертв, их верификации, обвиняя оппонента. Мы хотим прервать этот круг и назвать эти цифры, чтобы они были основанием для публичного диалога. Чтобы диалог был трезв и опирался на то, что наши польские коллеги называют крепкими фактами”, - пояснил проректор по научной работе УКУ Игорь Скочиляс.
Исследование предполагает установление точного количества жертв и их поименную идентификацию. Для этого ученые из Украины и Польши будут работать с архивными материалами, уже опубликованными текстами, устными историями и воспоминаниями очевидцев. В частности, они собираются использовать документы украинского и польского подполья, немецкой оккупационной администрации, армии Краевой и многотомные летописи УПА. Также планируется экспедиции.
И.Скочиляс объясняет, что такой проект позволит вывести украинско-польский диалог на новый уровень: четко установленное количество жертв снизит накал эмоций вокруг событий 1939-1947 годов и внесет больше фактической информации. Это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению манипуляций в международных отношениях, добавил он.
По словам ученого, в Украине пока отсутствуют фундаментальные исследования, которые бы указывали на количество жертв в период с 1939 по 1947 годы, зато поляки опираются на сведения супругов Семашко и называют число от 100 до 250 тысяч.
Авторы проекта отмечают, что над исследованием будут работать четыре года. По его результатам ученые планируют выдать поименные списки погибших, сборники документов и научные труды. Первая работа выйдет уже этой осенью, ожидают исследователи. В ней должны опубликовать информацию о погибших украинцах в Люблинском дистрикте.
Годы 1939-1947 известны в истории как время противостояния украинцев и поляков. В июле 2016 года Польша признала события 1945-1947 годов геноцидом граждан Польши, который совершили украинские националисты. Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам тогда назвал такую оценку ситуации некорректной.
Как сообщалось, более полусотни конгрессменов США назвали Бандеру “нацистским коллаборационистом” в совместном письме к Госдепу США.