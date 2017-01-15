"Укрзалізниця" запустить поїзд із вагонами-трансформерами - В.Балчун

“Постійно орієнтую команду на якісний розвиток пасажирських перевезень. Суттєвий крок тут зробимо у вівторок, 17 січня. Цього дня відправляємо у перший рейс швидкісний поїзд „Нічний експрес“ №149 сполученням Київ-Івано-Франківськ. Фішка потягу — у нових вагонах-трансформерах, з яких сформовано його склад”, — написав В.Балчун.

За його словами, нові вагони з меблями, що трансформуються, "Укрзалізниця" отримала наприкінці грудня минулого року. Такі меблі дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами.

Поїзд відправиться 17 січня о 22:17.