"Укрзалізниця" запустить поїзд із вагонами-трансформерами - В.Балчун
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. “Укрзалізниця” у вівторок відправить швидкісний поїзд сполученням Київ—Івано-Франківськ із новими вагонами-трансформерами. Про це повідомив голова правління “Укрзалізниці” Войцех Балчун на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Постійно орієнтую команду на якісний розвиток пасажирських перевезень. Суттєвий крок тут зробимо у вівторок, 17 січня. Цього дня відправляємо у перший рейс швидкісний поїзд „Нічний експрес“ №149 сполученням Київ-Івано-Франківськ. Фішка потягу — у нових вагонах-трансформерах, з яких сформовано його склад”, — написав В.Балчун.
За його словами, нові вагони з меблями, що трансформуються, "Укрзалізниця" отримала наприкінці грудня минулого року. Такі меблі дозволяють перевозити пасажирів як вагонами для сидіння, так і спальними вагонами.
Поїзд відправиться 17 січня о 22:17.