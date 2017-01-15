"Укрзализныця" запустит поезд с вагонами-трансформерами - В.Балчун
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. "Укрзализныця" во вторник отправит скоростной поезд сообщением Киев - Ивано-Франковск с новыми вагонами-трансформерами. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Постоянно ориентирую команду на качественное развитие пассажирских перевозок. Существенный шаг здесь сделаем во вторник, 17 января. В этот день отправляем в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев - Ивано-Франковск. Фишка поезда - в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав", - написал В.Балчун.
По его словам, новые вагоны с мебелью, которые трансформируются "Укрзализныця" получила в конце декабря прошлого года. Такая мебель позволяет перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами.
Поезд отправится 17 января в 22:17.