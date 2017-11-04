"Укрзалізниця" запустила двоповерховий швидкісний потяг з Тернополя до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. “Укрзалізниця” запустила двоповерховий швидкісний потяг Skoda Wagonka, який курсуватиме з Тернополя до столиці. Про це повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, передає УНН.
“4 листопада з Тернополя до Києва вирушив швидкісний поїзд складом Skoda Wagonka. Другий двоповерховий поїзд вийшов на маршрут. У ньому 636 місць для пасажирів”, — повідомили у прес-службі.
Зазначено, що поїзд курсуватиме щоденно, окрім понеділка. Він відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. Зворотно відправлення з Тернополя о 04:06 та прибуття до Києва о 09:58.
“Особливістю графіку нового поїзда є те, що, окрім зупинок в обласних центрах Вінниці та Хмельницькому, поїзд зупинятиметься ще й в невеликих містах Поділля: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні, Волочиську”, — додається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у листопаді запустять поїзд Київ-Запоріжжя, сформований з нових вагонів-трансформерів.