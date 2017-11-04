"Укрзализныця" запустила двухэтажный скоростной поезд из Тернополя в Киев

“4 ноября с Тернополя в Киев отправился скоростной поезд составом Skoda Wagonka. Второй двухэтажный поезд вышел на маршрут. В нем 636 мест для пассажиров”, — сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме понедельника. Он будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. Обратно отправление из Тернополя в 4:06 и прибытие в Киев в 09:58.

“Особенностью графика нового поезда является то, что, кроме остановок в областных центрах Виннице и Хмельницком, поезд будет останавливаться еще и в небольших городах Подолья: Козятине, Калиновке, Гниване, Деражне, Волочиске”, — добавляется в сообщении.

Как сообщал УНН, в ноябре запустят поезд Киев-Запорожье , сформированный из новых вагонов-трансформеров.