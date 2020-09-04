Укрзалізниця запускає проект візуалізації публічних закупівель

"Укрзалізниця продовжує активну роботу над реалізацією Стратегії закупівель на 2019-2021 роки. Компанія у співпраці з Transparency International Ukraine запускає проект з візуалізації даних щодо закупівель товариства в інтерактивному режимі, який дозволить усім охочим отримати необхідну інформацію безпосередньо на вебсайті компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпочато співпрацю з Transparency International Ukraine — акредитованим представником глобального руху Transparency International, одним з проектів якої є моніторинговий портал публічних закупівель Dozorro та публічний модуль аналітики BI Prozorro.

Так, на стартовій сторінці демонструються всі закупівлі Укрзалізниці, за якими відбувалися ті чи інші процедурні дії в поточному році. Більшість показників є інтерактивними й дають можливість легко переходити до конкретних підрозділів та деталей закупівельного процесу.

Нагадаємо, новопризначений голова Укрзалізниці Володимир Жмак анонсував проведення широкомасштабного аудиту діяльності всіх філій і господарств компанії.