Укрзалізниця відновила сполучення з п'ятьма країнами Європи: список маршрутів

Деталі

Сполучення відновлено у напрямку:

— Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисом;

— Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;

— Молдови: Одеса — Кишинів;

— Польщі: Київ — Перемишль.

“10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща)”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

“Укрзалізниця” до Дня захисників і захисниць України з 12 по 18 жовтня призначає курсування 15 додаткових поїздів. Українці матимуть додаткову нагоду використати чотири вихідні дні поспіль для подорожей із Києва до Рахова, Ужгорода, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Чернівців і не тільки.