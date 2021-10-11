Укрзалізниця відновила сполучення з п'ятьма країнами Європи: список маршрутів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна відновила залізничне сполучення з п’ятьма європейськими країнами. Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram, передає УНН.
Деталі
Сполучення відновлено у напрямку:
— Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чієрна над Тисом;
— Угорщини та Австрії: Київ — Будапешт — Відень;
— Молдови: Одеса — Кишинів;
— Польщі: Київ — Перемишль.
“10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща)”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
“Укрзалізниця” до Дня захисників і захисниць України з 12 по 18 жовтня призначає курсування 15 додаткових поїздів. Українці матимуть додаткову нагоду використати чотири вихідні дні поспіль для подорожей із Києва до Рахова, Ужгорода, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Чернівців і не тільки.