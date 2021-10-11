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Укрзализныця возобновила сообщение с пятью странами Европы: список маршрутов

Киев  •  УНН

 • 15478 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью европейскими странами. Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram, передает УНН.

Детали

Сообщение возобновлено в направлении:

— Словакии, куда направляются поезда Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна над тисом;
— Венгрии и Австрии: Киев — Будапешт — Вена;
— Молдовы: Одесса — Кишинев;
— Польши: Киев — Перемышль.

“10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев — Перемышль (Польша)”, — говорится в сообщении.

Дополнение

“Укрзализныця” ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября назначает курсирование 15 дополнительных поездов. Украинцы будут иметь дополнительное возможность использовать четыре выходных дня подряд для путешествий из Киева в Рахов, Ужгород, Ковель, Одессу, Николаев, Черновцы и не только.

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