Українцям призначили 15 додаткових поїздів на довгі святкові вихідні у жовтні

Деталі

У західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів:



№217/218 Київ — Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова — 14 та 17 жовтня);



№239/207 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 14 та 17 жовтня);



№202/201 Ковель — Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);



№235/236 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 15 та 17 жовтня);



№250/249 Чернівці — Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);



№207/229 Київ — Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода — 17 жовтня).



У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди:



№254/253 Київ — Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя — 17 жовтня);



№124/123 Київ — Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки — 14 та 17 жовтня).



У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди:



№298/297 Миколаїв — Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 жовтня);



№204/203 Одеса — Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва — 13 жовтня);



№298/297 Київ — Херсон (з Києва 18 жовтня);



№268/203 Одеса — Київ (з Одеси 17 жовтня).



Також три додаткові поїзди, які з’єднають міста-мільйонники:



№241/242 Харків — Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси — 14 та 17 жовтня);



№168/167 Львів — Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня);



№211/212 Харків — Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова — 14 та 17 жовтня);



Доповнення

Окрім того, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса — Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці — Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми — Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).

Додамо

День захисників і захисниць України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.