Украинцам назначили 15 дополнительных поездов на долгие праздничные выходные в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. "Укрзализныця" ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября назначает курсирование 15 дополнительных поездов. Украинцы будут иметь дополнительную возможность использовать четыре выходных дня подряд для путешествий из Киева в Рахов, Ужгород, Ковель, Одессу, Николаев, Черновцы и не только. Об этом УНН сообщили в компании.
Детали
В западном направлении назначено 6 дополнительных поездов:
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- №217/218 Киев - Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, с Рахова - 14 и 17 октября);
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- №239/207 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 14 и 17 октября);
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- №202/201 Ковель - Киев (с Ковеля 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);
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- №235/236 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 15 и 17 октября);
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- №250/249 Черновцы - Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);
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- №207/229 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода - 17 октября).
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В восточном направлении назначены 2 дополнительных поезда:
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- №254/253 Киев - Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя - 17 октября);
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- №124/123 Киев - Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки - 14 и 17 октября).
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В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда:
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- №298/297 Николаев - Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева - 13 октября);
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- №204/203 Одесса - Киев (из Одессы 12 октября, из Киева - 13 октября);
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- №298/297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября);
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- №268/203 Одесса - Киев (из Одессы 17 октября).
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Также три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:
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- №241/242 Харьков - Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы - 14 и 17 октября);
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- №168/167 Львов - Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
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- №211/212 Харьков - Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова - 14 и 17 октября);
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Дополнение
Кроме того, на праздничные дни Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса - Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября с Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы - Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продолжит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы - Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).
Добавим
День защитников и защитниц Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.
Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.