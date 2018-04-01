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"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд Hyperloop

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд Hyperloop

Київ • УНН

 • 33854 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. “Укрзалізниця” відкриває продаж квитків на поїзд Hyperloop. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба “Укрзалізниці”, передає УНН.

“Від Києва до Львова за 25 хвилин. „Укрзалізниця“ відкриває продаж квитків на Hyperloop. Місць у супер інноваційному поїзді небагато, тому поспішайте”, — йдеться в повідомлені.

Зауважимо, сьогодні в світі відзначають День дурня або Міжнародний день сміху.

Як повідомляв УНН, нільські крокодили незабаром поповнять лави помічників українських прикордонників.

“Невдовзі у службових собак прикордонників можуть з’явитися колеги. Під наглядом науковців-зоологів прикордонники розпочали експеримент, що дозволить їм у подальшому використовувати нільських крокодилів”, — сказано у повідомленні ДПСУ.

Українські Національні Новини

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