"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Hyperloop

"От Киева до Львова за 25 минут. "Укрзализныця" открывает продажу билетов на Hyperloop. Мест в супер инновационном поезде немного, поэтому спешите", - говорится в сообщении.

Заметим, сегодня в мире отмечают День дурака или Международный день смеха.

Как сообщал УНН, нильские крокодилы вскоре пополнят ряды помощников украинских пограничников.

"Вскоре в служебных собак пограничников могут появиться коллеги. Под наблюдением ученых-зоологов пограничники начали эксперимент, который позволит им в дальнейшем использовать нильских крокодилов", - говорится в сообщении ДПСУ.