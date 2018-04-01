"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Hyperloop

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 1224 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 45973 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 85112 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105110 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114154 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120475 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131873 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146677 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147994 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Hyperloop

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Hyperloop

Киев  •  УНН

 • 33854 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. "Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Hyperloop. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

"От Киева до Львова за 25 минут. "Укрзализныця" открывает продажу билетов на Hyperloop. Мест в супер инновационном поезде немного, поэтому спешите", - говорится в сообщении.

Заметим, сегодня в мире отмечают День дурака или Международный день смеха.

Как сообщал УНН, нильские крокодилы вскоре пополнят ряды помощников украинских пограничников.

"Вскоре в служебных собак пограничников могут появиться коллеги. Под наблюдением ученых-зоологов пограничники начали эксперимент, который позволит им в дальнейшем использовать нильских крокодилов", - говорится в сообщении ДПСУ.

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