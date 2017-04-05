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"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд до Великодня

"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд до Великодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. До Великодня "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 298 Херсон – Київ. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Поїзд № 298 Херсон – Київ відправиться з Херсона 13, 17 квітня о 19:57 та прибуде до Києва наступного дня о 08:46. Зворотно з Києва відправлення 14, 18 квітня о 21:52 та прибуття до Херсона наступного дня о 10:15. Поїзд прослідує через Кривий Ріг, ст. ім. Т. Шевченка (м. Сміла), Миронівку. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони класу люкс.

У відомстві нагадали, що загалом з 13 по 18 квітня вже передбачено курсування ще 14 поїздів.

Крім цього, для зручності пасажирів "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів 6 цілорічних поїздів:

1. № 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, з Миколаєва 14, 17 квітня, з Івано-Франківська 15, 18 квітня.
2. № 148 Одеса – Київ, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Києва 13, 15, 18 квітня.
3. № 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 13, 15, 17 квітня, з Одеси 14, 16, 18 квітня.
4. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, з Одеси 13, 15, 17 квітня.
5. № 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Чернівців 13, 15, 17 квітня.
6. Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.

 

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