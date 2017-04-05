"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд к Пасхе

Поезд №298 Херсон - Киев отправится из Херсона 13, 17 апреля в 19:57 и прибудет в Киев на следующий день в 08:46. Из Киева отправление 14, 18 апреля в 21:52 и прибытие в Херсон на следующий день в 10:15. Поезд проследует через Кривой Рог, ст. им. Т. Шевченко (. Смела), Мироновку. В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

В ведомстве напомнили, что в целом с 13 по 18 апреля уже предусмотрено курсирование еще 14 поездов.

Кроме этого, для удобства пассажиров "Укрзализныця" увеличила количество рейсов 6 круглогодичных поездов:

1. № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 14, 17 апреля, из Ивано-Франковска 15, 18 апреля.

2. № 148 Одесса - Киев, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Киева 13, 15, 18 апреля.

3. № 92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 13, 15, 17 апреля, из Одессы 14, 16, 18 апреля.

4. № 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 14, 16, 18 апреля, из Одессы 13, 15, 17 апреля.

5. № 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.

6. Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.