"Укрзалізниця" призначила перший прямий поїзд у східне Закарпаття

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. “Укрзалізниця” запроваджує пряме залізничне сполучення між Києвом і східним Закарпаттям: з 3 травня 2017 року почне курсувати новий пасажирський поїзд № 213/214 Київ — Солотвино. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський по непарних числах о 18.34 та прибуватиме на станцію Солотвино-1 о 13.42. У зворотній бік зі станції Солотвино-1 він вирушатиме по парних числах о 14.55 та прибуватиме до столиці о 10.05.

Як зазначають в “Укрзалізниці”, цей поїзд уперше забезпечить пряме залізничне сполучення між Києвом і населеними пунктами східного Закарпаття. Відтепер мешканці Солотвина, Хуста, Тячева, Виноградова, Берегова, Королева матимуть можливість швидко та зручно подорожувати до столиці і назад.

Як повідомляв УНН, до Великодня “Укрзалізниця” призначила 14 додаткових поїздів та збільшила кількість рейсів шести цілорічних потягів.

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