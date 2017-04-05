"Укрзализныця" назначила первый прямой поезд в восточное Закарпатье

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский по нечетным числам в 18.34 и прибывать на станцию ​​Солотвино-1 в 13.42. В обратную сторону со станции Солотвино-1 он будет выезжать по четным числам в 14.55 и прибывать в столицу в 10.05.

Как отмечают в “Укрзализныце”, этот поезд впервые обеспечит прямое железнодорожное сообщение между Киевом и населенными пунктами восточного Закарпатья. Теперь жители Солотвина, Хуста, Тячева, Виноградова, Берегова, Королева будут иметь возможность быстро и удобно путешествовать в столицу и обратно.

Как сообщал УНН, на Пасхальный период “Укрзализныця” назначила 14 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов шести круглогодичных поездов.