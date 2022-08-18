"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 18 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні, 18 серпня, вирушить один евакуаційний потяг. Відповідна інформація з’явилася на сайті “Укрзалізниці”, передає УНН.
Деталі
Евакуаційний потяг на 18 серпня:
• 16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.
Доповнення
В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.
Нагадаємо
В Україні з 15-16 серпня змінився графік руху двох поїздів до Польщі. Рейси прискоряться – час у дорозі між Києвом та Варшавою зменшиться на півтори години, а між Києвом та Хелмом - на 40 хвилин.