"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 18 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня, 18 августа, отправится один эвакуационный поезд. Соответствующая информация появилась на сайте “Укрзализныци”, передает УНН.
Детали
Эвакуационный поезд на 18 августа:
• 16:30—234/233 Покровск — Днепр — Львов.
Дополнение
В “Укрзализныци” добавили, что время отправления может изменяться.
Напомним
В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.