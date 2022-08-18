"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 18 августа

Детали

Эвакуационный поезд на 18 августа:

• 16:30—234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Дополнение

В “Укрзализныци” добавили, что время отправления может изменяться.

Напомним

В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.