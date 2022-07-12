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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33489 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 12 липня

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 12 липня

Київ • УНН

 • 105244 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. АТ "Укрзалізниця" оголосила про евакуаційний потяг з Покровська до Львова. Відповідна інформація з’явилася на сайті, передає УНН.

Деталі

Евакуаційний потяг на 12 липня:

• 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

Доповнення

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись. До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.

Нагадаємо

У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій у Донецькій області та зростанням потоку пасажирів з Донбасу, Укрзалізниця додала вагони до евакуаційного поїзда з Покровська.

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