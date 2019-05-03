"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд з Києва до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Для забезпечення перевезення пасажирів призначено додатковий швидкісний поїзд №755/756 Київ — Львів — Київ на 5 травня зі Львова, на 6 травня з Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
"Так, 5 травня додатковий швидкісний поїзд № 756 вирушить зі Львова о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень (03:56-03:57). А 6 травня швидкісний поїзд № 755 вирушить з Києва о 00:15 та прибуде у Львів о 05:47. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 01:47-01:48", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього року через нехтування правилами безпеки на залізниці було травмовано 170 сторонніх осіб, у тому числі 110 — смертельно.